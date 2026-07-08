Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermisste 61-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Seit Dienstag, den 07.07.2026, 12:30, wurde eine 61-jährige Frau aus Neustadt an der Weinstraße vermisst. Die Öffentlichkeit wurde diesbezüglich um Mithilfe gebeten. Nun konnte die Vermisste am 08.07.2026 gegen 19:30 Uhr wohlbehalten durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neustadt angetroffen werden. Die Vermisste war durch ein Versehen in dem Hof einer Musikschule eingeschlossen worden und hatte keine Möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Die Vermisste war in einem guten gesundheitlichen Zustand, da sie im Hof Zugang zu einem Toilettenraum hatte, wo sie Wasser trinken konnte. Die Vermisste wurde anschließend zu ihrer Familie zurückgebracht.

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