PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vermisste 61-Jährige wohlbehalten aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots)

Seit Dienstag, den 07.07.2026, 12:30, wurde eine 61-jährige Frau aus Neustadt an der Weinstraße vermisst. Die Öffentlichkeit wurde diesbezüglich um Mithilfe gebeten. Nun konnte die Vermisste am 08.07.2026 gegen 19:30 Uhr wohlbehalten durch Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Neustadt angetroffen werden. Die Vermisste war durch ein Versehen in dem Hof einer Musikschule eingeschlossen worden und hatte keine Möglichkeit auf sich aufmerksam zu machen. Die Vermisste war in einem guten gesundheitlichen Zustand, da sie im Hof Zugang zu einem Toilettenraum hatte, wo sie Wasser trinken konnte. Die Vermisste wurde anschließend zu ihrer Familie zurückgebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 07.07.2026 – 08:42

    POL-PDNW: Fahrt unter Drogeneinfluss

    Bad Dürkheim (ots) - Am 06.07.2026, gegen 08:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen 36-jährigen Mann, der mit seinem Transporter in der Bruchstraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 36-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet ...

    mehr
  • 06.07.2026 – 10:31

    POL-PDNW: Überwachung des motorisierten Zweiradverkehrs entlang beliebter Motorradstrecken

    Bad Dürkheim / Elmstein (ots) - Am Samstagnachmittag, dem 04.07.2026, führten Kräfte des Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Neustadt, gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf dem motorisierten Zweiradverkehr durch. Bei moderatem Verkehrsaufkommen wurde die Geschwindigkeit auf der B37, im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren