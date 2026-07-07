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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.07.2026, gegen 08:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen 36-jährigen Mann, der mit seinem Transporter in der Bruchstraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 36-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Sachverhalt informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Thomas Wymar, PHK

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 2702
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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