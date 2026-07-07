Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt unter Drogeneinfluss

Bad Dürkheim (ots)

Am 06.07.2026, gegen 08:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim einen 36-jährigen Mann, der mit seinem Transporter in der Bruchstraße unterwegs war. Im Rahmen der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis stand, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen den 36-jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Sachverhalt informiert.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell