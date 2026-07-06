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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen
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Grünstadt (ots)

Bei Geschwindigkeitskontrollen am gestrigen Sonntag (05.07.26) wurden mehrere Fahrzeugführer beanstandet. In der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:45 Uhr fuhren 22 Personen schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Strecke zwischen Nordring und Gebrüder-Grimm-Straße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 50 km/h.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

M. Benz, PHK'in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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