POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen

Kerzenheim (ots) - Am 04.07.2026 gegen 14:17 Uhr kam es auf der L 452 zwischen Kerzenheim und Ebertsheim zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer und einem PKW. Der 24-jährige Motorradfahrer befuhr die L452 von Kerzenheim in Richtung Ebertsheim. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hierbei stieß die linke Seite des Motorrads gegen die ...

mehr