Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen
Grünstadt (ots)
Bei Geschwindigkeitskontrollen am gestrigen Sonntag (05.07.26) wurden mehrere Fahrzeugführer beanstandet. In der Zeit zwischen 17:15 Uhr und 18:45 Uhr fuhren 22 Personen schneller als die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h auf der Strecke zwischen Nordring und Gebrüder-Grimm-Straße. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug 50 km/h.
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