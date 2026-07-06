Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Überwachung des motorisierten Zweiradverkehrs entlang beliebter Motorradstrecken

Bad Dürkheim / Elmstein (ots)

Am Samstagnachmittag, dem 04.07.2026, führten Kräfte des Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Neustadt, gemeinsam mit Kräften der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf dem motorisierten Zweiradverkehr durch. Bei moderatem Verkehrsaufkommen wurde die Geschwindigkeit auf der B37, im "Jägerthal", in der Gemarkung Bad Dürkheim überwacht. Gegen sechs Verkehrsteilnehmer wurden aufgrund zu hoher Geschwindigkeit entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Unrühmlicher Spitzenreiter war an diesem Tag ein PKW-Fahrer, welcher die B37 bei erlaubten 70 km/h, nach Abzug der Toleranz, mit 86 km/h befuhr. Des Weiteren wurde die jährliche Streckensperrung für Motorräder an Samstagen, Sonn- und Feiertagen (im Zeitraum vom 01.04.2026 bis 31.10.2026) auf der L499 im sogenannten "Elmsteiner Tal" überwacht. Elf Motorradfahrer befuhren den Streckenabschnitt unberechtigt. Sie wurden gebührenpflichtig verwarnt und aus dem Tal geleitet. Insgesamt wurden 29 Kräder und sechs Personenkraftwagen kontrolliert. Neben den zuvor genannten Verstößen gegen die erlaubte Höchstgeschwindigkeit und die Streckensperrung, wurden zwei Kradfahrer aufgrund eines nicht mitgeführten Fahrzeugscheins und eines Beleuchtungsmangels verwarnt. Die Verkehrsüberwachung durch stationäre oder mobile Verkehrskontrollen gehört zu den zentralen Aufgaben der Polizei. Die Kontrollen spielen für die Sicherheit im Straßenverkehr eine zentrale Rolle und werden auch in diesem Jahr auf den beliebten Motorradstrecken im Pfälzer Wald fortgeführt. Die Polizei appelliert: Tragen Sie beim Führen von Zweirädern, trotz der heißen Temperaturen, geeignete Schutzkleidung. Die lebensgefährlichen Folgen eines Verkehrsunfalls ohne geeignete Schutzkleidung werden häufig unterschätzt. Das ohnehin schon anspruchsvolle Führen von Zweirädern belastet durch die hohen Außentemperaturen zusätzlich den Körper und Geist. Planen Sie regelmäßige Pausen mit ausreichender Flüssigkeitszufuhr ein oder prüfen Sie das Ausweichen auf andere Verkehrsmittel. Lange sommerliche Tage laden zur feierabendlichen Spritztour ein: Berücksichtigen Sie den einsetzenden Wildwechsel. Zeigen Sie sich durch funktionierende Beleuchtungseinrichtungen und das Tragen von signalfarbener Schutzkleidung für andere Verkehrsteilnehmer erkennbar. Ein sauberes und unzerkratztes Helmvisier kann der Blendwirkung bei tiefstehender Abendsonne entgegenwirken.

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