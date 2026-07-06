Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit Motorrad auf der Autobahn - Geschädigte und Zeugen gesucht

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Sonntag, den 05.07.2026, gegen 20:30 Uhr, fiel den Beamten der Polizeiautobahnstation Ruchheim auf der Autobahn A6 in Fahrtrichtung Kaiserslautern, auf Höhe der Anschlussstelle Frankenthal-Nord ein Motorradfahrer auf. Dieser führte dort mehrere Wheelies durch. Eine Polizeistreife versuchte sodann auf das Motorrad aufzuschließen, um den Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Der Motorradfahrer beschleunigte beim Erblicken der Polizeistreife jedoch stark und flüchtete. Die Verfolgung führte zunächst über die Autobahn A6 bis zum Autobahnkreuz Frankenthal, hier wechselte der Motorradfahrer auf die Autobahn A61 in Fahrtrichtung Koblenz. Der Motorradfahrer fuhr hierbei durchgehend auf dem Standstreifen und überholte die anderen Verkehrsteilnehmer von rechts. Zudem beschleunigte der Fahrer stark, weshalb ein Aufschließen der Polizeistreife nicht möglich war. Kurz vor dem Parkplatz "Kurzgewann" hielt der Fahrer auf dem Standstreifen an, wendete sein Motorrad und fuhr anschließend auf der Richtungsfahrbahn Koblenz in die entgegengesetzte Fahrtrichtung Speyer weiter. Die Polizeistreife brach die Verfolgung ab. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Motorradfahrer auf der Autobahn nicht mehr angetroffen werden.

Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Motorrad geben können, insbesondere zum Hersteller und dem konkreten Modell, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Ruchheim telefonisch unter 06237 / 933-0 oder per Mail unter pastruchheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Zusätzlich werden alle Zeugen und Geschädigte, welche durch die Verfolgungsfahrt und durch die anschließende Geisterfahrt gefährdet wurden, ebenfalls gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Ruchheim in Verbindung zu setzen.

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