Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Baustellenbedingte Geschwindigkeitsmessungen

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Grünstadt (ots)

Mehrere Fahrzeugführer wurden gestern (03.07.26) bei Geschwindigkeitskontrollen in der Friedhofstraße beanstandet. Aufgrund der wegen Baumaßnahmen aktuell gesperrten Asselheimer Straße konnte ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt werden. In der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr überschritten 18 Personen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, die die Friedhofstraße zwischen dem Nordring und der Gebrüder-Grimm-Straße befuhren. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde gestern mit 50 km/h gemessen.

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