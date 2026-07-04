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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Baustellenbedingte Geschwindigkeitsmessungen

POL-PDNW: Baustellenbedingte Geschwindigkeitsmessungen
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Grünstadt (ots)

Mehrere Fahrzeugführer wurden gestern (03.07.26) bei Geschwindigkeitskontrollen in der Friedhofstraße beanstandet. Aufgrund der wegen Baumaßnahmen aktuell gesperrten Asselheimer Straße konnte ein erhöhtes Verkehrsaufkommen festgestellt werden. In der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr überschritten 18 Personen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, die die Friedhofstraße zwischen dem Nordring und der Gebrüder-Grimm-Straße befuhren. Der unrühmliche Spitzenreiter wurde gestern mit 50 km/h gemessen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Mirschberger, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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