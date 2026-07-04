Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - Fahrer unter Alkoholeinfluss
Carlsberg (ots)
Am Samstag, dem 04.07.2026, gegen 00:30 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in Carlsberg eine Verkehrskontrolle mit einem 34-jährigen Autofahrer durch. Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnehmen konnten, wurde mit ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,57 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister, sowie ein einmonatiges Fahrverbot.
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