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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - Fahrer unter Alkoholeinfluss

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - Fahrer unter Alkoholeinfluss
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Carlsberg (ots)

Am Samstag, dem 04.07.2026, gegen 00:30 Uhr führten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt in Carlsberg eine Verkehrskontrolle mit einem 34-jährigen Autofahrer durch. Da die Polizeibeamten Alkoholgeruch bei dem Mann wahrnehmen konnten, wurde mit ihm ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 0,57 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte im Fahreignungsregister, sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Mirschberger, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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