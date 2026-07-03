Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum vom 02.07.2026 gegen 15:30 Uhr bis zum 02.07.2026 gegen 16:20 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes in der Kirchheimer Straße in Grünstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer beschädigte beim Ausfahren aus einer Parklücke den daneben geparkten Pkw (grauer Ford) einer 36-Jährigen aus dem Donnersbergkreis. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem Pkw der 36-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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