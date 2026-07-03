Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Autofahrer unter Cannabiseinfluss, Teleskopschlagstock sichergestellt
Grünstadt (ots)
Am 02.07.2026 gegen 22:45 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt einen 21-jährigen Mann, der mit seinem Dacia die Sausenheimer Straße in Grünstadt befuhr. Da bei dem Mann drogenbedingte Auffallerscheinungen festgestellt werden konnten, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf THC, weswegen dem 21-Jährigen im Anschluss eine Blutprobe entnommen wurde. Dieser befindet sich derzeit noch in der Probezeit, da er zuvor bereits wegen einer Trunkenheitsfahrt unter THC-Einfluss in Erscheinung getreten ist. Er muss daher nun mit einer Geldstrafe in Höhe von 1000,-EUR, einem dreimonatigen Fahrverbot sowie zwei Punkten im Fahreignungsregister rechnen. Zudem konnte im Rahmen der Verkehrskontrolle ein Teleskopschlagstock bei dem 21-Jährigen festgestellt werden. Hierzu wurde ebenfalls ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.
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