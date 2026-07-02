PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Getränkelaster verliert Ladung - Autobahnauffahrt Wattenheim gesperrt

POL-PDNW: Getränkelaster verliert Ladung - Autobahnauffahrt Wattenheim gesperrt
  • Bild-Infos
  • Download

Wattenheim (ots)

Am 02.07.2026, gegen 08:50 Uhr, kam es in der Autobahnauffahrt Wattenheim zu einem Verkehrsunfall in Folge mangelhaft gesicherter Ladung. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Waiblingen befuhr mit seinem Lkw-Gespann die Anschlussstelle Wattenheim, um auf die BAB 6 in Richtung Mannheim aufzufahren. Auf dem Anhänger befanden sich ca. 170 Getränkekisten, welche mit vollen Wasserflaschen beladen waren. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war die Ladung vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß gesichert worden. Im Kurvenbereich der Anschlussstelle hielt die Bordwand dem Druck der Ladung nicht mehr stand, gab nach und öffnete sich. In Folge dessen stürzten etwa drei Viertel der geladenen Getränkekisten auf die Fahrbahn sowie in den angrenzenden Grünstreifen. Für die Säuberung der Fahrbahn und die Entfernung der Glasscherben wurde die Anschlussstelle durch die eingesetzten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim sowie der Autobahnmeisterei Wattenheim voll gesperrt. Nach Abschluss der Maßnahme wird die Fahrbahn vermutlich gegen 12:30 Uhr freigegeben. Ein Sachschaden entstand ca. in Höhe von 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der LKW-Fahrer muss sich in einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die entstandenen Kosten werden der Spedition in Rechnung gestellt-

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Ruchheim
Jäger, PK'in
Maxdorfer Straße 85
67071 Ludwigshafen
Telefon: 06237 933-0
Telefax: 06237 933-2120
E-Mail: pastruchheim@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 02.07.2026 – 09:44

    POL-PDNW: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis - Pkw sichergestellt

    Grünstadt (ots) - Am 01.07.2026 gegen 07:50 Uhr wurde ein 48-Jähriger aus dem Grünstadter Umland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ihm das Führen eines Kraftfahrzeugs aufgrund eines aktuell geltenden Fahrverbots untersag war. Folglich wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Fahrer bereits mehrfach wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren