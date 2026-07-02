Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Getränkelaster verliert Ladung - Autobahnauffahrt Wattenheim gesperrt

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Wattenheim (ots)

Am 02.07.2026, gegen 08:50 Uhr, kam es in der Autobahnauffahrt Wattenheim zu einem Verkehrsunfall in Folge mangelhaft gesicherter Ladung. Ein 44-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Kreis Waiblingen befuhr mit seinem Lkw-Gespann die Anschlussstelle Wattenheim, um auf die BAB 6 in Richtung Mannheim aufzufahren. Auf dem Anhänger befanden sich ca. 170 Getränkekisten, welche mit vollen Wasserflaschen beladen waren. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand war die Ladung vor Fahrtantritt nicht ordnungsgemäß gesichert worden. Im Kurvenbereich der Anschlussstelle hielt die Bordwand dem Druck der Ladung nicht mehr stand, gab nach und öffnete sich. In Folge dessen stürzten etwa drei Viertel der geladenen Getränkekisten auf die Fahrbahn sowie in den angrenzenden Grünstreifen. Für die Säuberung der Fahrbahn und die Entfernung der Glasscherben wurde die Anschlussstelle durch die eingesetzten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim sowie der Autobahnmeisterei Wattenheim voll gesperrt. Nach Abschluss der Maßnahme wird die Fahrbahn vermutlich gegen 12:30 Uhr freigegeben. Ein Sachschaden entstand ca. in Höhe von 2500 Euro. Verletzt wurde niemand. Der LKW-Fahrer muss sich in einem entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Die entstandenen Kosten werden der Spedition in Rechnung gestellt-

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