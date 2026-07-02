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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholtes Fahren ohne Fahrerlaubnis - Pkw sichergestellt

Grünstadt (ots)

Am 01.07.2026 gegen 07:50 Uhr wurde ein 48-Jähriger aus dem Grünstadter Umland einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass ihm das Führen eines Kraftfahrzeugs aufgrund eines aktuell geltenden Fahrverbots untersag war. Folglich wurde gegen den Fahrer ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Da der Fahrer bereits mehrfach wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde sein Pkw sichergestellt. Die Polizeiverwaltung prüft nun, ob das Fahrzeug zur Verhinderung weiterer rechtswidriger Fahrten dauerhaft eingezogen werden kann. Des Weiteren muss der Fahrer mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe rechnen. Zudem wurde die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Diese kann nun den dauerhaften Entzug der Fahrerlaubnis prüfen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

SB.: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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