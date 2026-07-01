Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Mähdreschers

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Hettenleidelheim (ots)

Am 01.07.2026 gegen 15:00 Uhr geriet zwischen Hettenleidelheim und Tiefenthal, ca. 500 Meter nördlich der L 453, ein Mähdrescher beim Erntevorgang in Brand. Der 40-jährige Fahrer sowie dessen ebenfalls im Mähdrescher befindlicher kleiner Sohn konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug begeben und blieben somit unverletzt. Der Brand, welcher auf die abgeerntete Ackerfläche übergriff, wurde zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht. Der am Mähdrescher entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 180000,-EUR belaufen. Derzeit wird als Ursache von einem technischen Defekt ausgegangen.

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