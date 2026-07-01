PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand eines Mähdreschers

POL-PDNW: Brand eines Mähdreschers
  • Bild-Infos
  • Download

Hettenleidelheim (ots)

Am 01.07.2026 gegen 15:00 Uhr geriet zwischen Hettenleidelheim und Tiefenthal, ca. 500 Meter nördlich der L 453, ein Mähdrescher beim Erntevorgang in Brand. Der 40-jährige Fahrer sowie dessen ebenfalls im Mähdrescher befindlicher kleiner Sohn konnten sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug begeben und blieben somit unverletzt. Der Brand, welcher auf die abgeerntete Ackerfläche übergriff, wurde zeitnah durch die Feuerwehr gelöscht. Der am Mähdrescher entstandene Sachschaden dürfte sich auf ca. 180000,-EUR belaufen. Derzeit wird als Ursache von einem technischen Defekt ausgegangen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Gauch, PHK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 01.07.2026 – 09:02

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

    Grünstadt (ots) - Im Zeitraum vom 29.06.2026 gegen 05:30 Uhr bis zum 29.06.2026 gegen 21:30 Uhr kam es im Parkweg in Grünstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter und flüchtiger Verkehrsteilnehmer streifte hierbei einen geparkten schwarzen Pkw der Marke BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten Pkw ...

    mehr
  • 30.06.2026 – 20:35

    POL-PDNW: Ohne Führerschein, unbefugt, jedoch unter Drogeneinfluss unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 30.06.2026 um 17:20 Uhr ein 33-Jähriger aus der VG Edenkoben mit einem Ford in der Winzinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis steht. Ferner teilte dieser mit, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren