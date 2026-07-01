PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum vom 29.06.2026 gegen 05:30 Uhr bis zum 29.06.2026 gegen 21:30 Uhr kam es im Parkweg in Grünstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter und flüchtiger Verkehrsteilnehmer streifte hierbei einen geparkten schwarzen Pkw der Marke BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro im Bereich der linken Fahrzeugfront. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

SB.: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 30.06.2026 – 20:35

    POL-PDNW: Ohne Führerschein, unbefugt, jedoch unter Drogeneinfluss unterwegs...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... war am 30.06.2026 um 17:20 Uhr ein 33-Jähriger aus der VG Edenkoben mit einem Ford in der Winzinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis steht. Ferner teilte dieser mit, ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 19:33

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Bockenheim an der Weinstraße (ots) - Am 29.06.2026, gegen 16:30 Uhr kam es auf der B 271 zwischen Bockenheim a.d. Weinstraße und Grünstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 77-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte nach links auf die L 516 in Richtung Asselheim abzubiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug auf der B 271, nahm diesem die Vorfahrt und bog ab. Es kam zum ...

    mehr
  • 29.06.2026 – 10:29

    POL-PDNW: Verkehrsunfall - Person leicht verletzt

    Hettenleidelheim (ots) - Am späten Sonntagnachmittag (28.06.2026, gegen 17:35 Uhr) kam es in der Wattenheimer Straße in Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall, als eine 44-jährige Fahrerin aus dem Grünstadter Umland aus der Westendstraße in den Einmündungsbereich einfuhr. Obwohl die Vorfahrtsregelung vor Ort durch ein Stoppschild geregelt ist, übersah die 44-Jährige eine von rechts kommende und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren