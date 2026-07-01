Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots)

Im Zeitraum vom 29.06.2026 gegen 05:30 Uhr bis zum 29.06.2026 gegen 21:30 Uhr kam es im Parkweg in Grünstadt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter und flüchtiger Verkehrsteilnehmer streifte hierbei einen geparkten schwarzen Pkw der Marke BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro im Bereich der linken Fahrzeugfront. Haben Sie den Verkehrsunfall beobachtet oder können Sie Hinweise zu dem unbekannten Fahrer des flüchtigen Fahrzeugs machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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