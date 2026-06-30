Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein, unbefugt, jedoch unter Drogeneinfluss unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 30.06.2026 um 17:20 Uhr ein 33-Jähriger aus der VG Edenkoben mit einem Ford in der Winzinger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheines ist und unter dem Einfluss von Kokain und Cannabis steht. Ferner teilte dieser mit, dass er den Fahrzeugschlüssel unberechtigt an sich genommen hat und demnach den Ford unbefugt nutzte. Der Fahrzeugschlüssel wurde daher einem Berechtigten übergeben und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf den 33-Jährigen mehreren Verfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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