Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Bockenheim an der Weinstraße (ots)
Am 29.06.2026, gegen 16:30 Uhr kam es auf der B 271 zwischen Bockenheim a.d. Weinstraße und Grünstadt zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 77-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte nach links auf die L 516 in Richtung Asselheim abzubiegen. Hierbei übersah sie ein entgegenkommendes Fahrzeug auf der B 271, nahm diesem die Vorfahrt und bog ab. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Unfall wurden die Beteiligten leicht verletzt. Die verletzten Personen wurden in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B 271 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt.
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