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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall - Person leicht verletzt

Hettenleidelheim (ots)

Am späten Sonntagnachmittag (28.06.2026, gegen 17:35 Uhr) kam es in der Wattenheimer Straße in Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall, als eine 44-jährige Fahrerin aus dem Grünstadter Umland aus der Westendstraße in den Einmündungsbereich einfuhr. Obwohl die Vorfahrtsregelung vor Ort durch ein Stoppschild geregelt ist, übersah die 44-Jährige eine von rechts kommende und vorfahrtsberechtigte 49-Jährige aus dem Donnersbergkreis. Die beiden Pkw stießen zusammen, wodurch die 58-jährige Beifahrerin der 49-Jährigen leicht am linken Schienbein verletzt wurde. Eines der beteiligten Fahrzeuge war aufgrund des Zusammenstoßes nicht mehr fahrbereit.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

SB.: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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