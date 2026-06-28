PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kokainkonsum mündet in Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.06.2026 um 12:10 Uhr konnte ein 37-Jähriger mit seinem Transporter in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest verlief letztlich positiv auf Kokain, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Da dieser den Konsum von Kokain am Wochenende einräumte, wurde zudem dessen Führerschein mit dem Zeil der Entziehung sichergestellt und der Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt. Nun kommen auf den 37-Jährigen mehrere Verfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 28.06.2026 – 13:33

    POL-PDNW: Morgendliche Fahrt unter Cannabiseinfluss

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 28.06.2026 um 08:10 Uhr wurde ein 34-Jähriger mit seinem Volkswagen in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben wurde. Nun muss sich der Fahrer in einem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren