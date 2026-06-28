Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kokainkonsum mündet in Blutprobe

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.06.2026 um 12:10 Uhr konnte ein 37-Jähriger mit seinem Transporter in der Ludwigstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit konnten bei dem Mann Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest verlief letztlich positiv auf Kokain, weshalb dem Fahrer eine Blutprobe entnommen wurde. Da dieser den Konsum von Kokain am Wochenende einräumte, wurde zudem dessen Führerschein mit dem Zeil der Entziehung sichergestellt und der Fahrerlaubnisbehörde vorgelegt. Nun kommen auf den 37-Jährigen mehrere Verfahren zu.

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