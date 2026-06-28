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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Morgendliche Fahrt unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 28.06.2026 um 08:10 Uhr wurde ein 34-Jähriger mit seinem Volkswagen in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben wurde. Nun muss sich der Fahrer in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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