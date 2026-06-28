Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Morgendliche Fahrt unter Cannabiseinfluss
Neustadt/Weinstraße (ots)
Am 28.06.2026 um 08:10 Uhr wurde ein 34-Jähriger mit seinem Volkswagen in der Landauer Straße in 67434 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Mann unter dem Einfluss von Cannabis steht, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Fahrzeugschlüssel einer Angehörigen übergeben wurde. Nun muss sich der Fahrer in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.
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