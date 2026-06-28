Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Rollerfahrer nach Alleinunfall verletzt

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Obersülzen (ots)

Am Samstagnachmittag, den 27.06.2026, kam es gegen 11:55 Uhr auf einem Feldweg zwischen Obersülzen und Grünstadt zu einem Alleinunfall eines 18-jährigen Rollerfahrers.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der Fahrer aufgrund der hohen Temperaturen kurzzeitig das Bewusstsein. In der Folge kam er nach rechts von dem Feldweg ab, fuhr einige Meter in ein angrenzendes Weizenfeld und stürzte vom Roller.

Der Rollerfahrer erlitt leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Anschließend wurde er vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Ob durch den Unfall ein Flurschaden entstanden ist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

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