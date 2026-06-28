Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung auf Weinfest - Mann schlägt Frau ins Gesicht

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 00:45 Uhr auf dem Weinfest in Niederkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zunächst zwei Frauen in einen verbalen Streit. Dabei soll eine 51-jährige Frau von einer 56-jährigen Frau geschubst worden sein und daraufhin um Hilfe gerufen haben. Daraufhin soll ein 59-jähriger Mann hinzugekommen sein und der 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Schlag verlor die Frau drei Zähne und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei dem 59-Jährigen wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

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