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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Körperverletzung auf Weinfest - Mann schlägt Frau ins Gesicht

Niederkirchen bei Deidesheim (ots)

In der Nacht auf Sonntag kam es gegen 00:45 Uhr auf dem Weinfest in Niederkirchen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten.

Nach bisherigen Ermittlungen gerieten zunächst zwei Frauen in einen verbalen Streit. Dabei soll eine 51-jährige Frau von einer 56-jährigen Frau geschubst worden sein und daraufhin um Hilfe gerufen haben. Daraufhin soll ein 59-jähriger Mann hinzugekommen sein und der 56-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Durch den Schlag verlor die Frau drei Zähne und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Bei dem 59-Jährigen wurde im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen eine Atemalkoholkonzentration von 1,41 Promille festgestellt.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
L. Gudel, Polizeihauptkommissar

Telefon: 06324 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/lTliO

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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