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POL-PDNW: Brand eines Strohhaufens - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung

POL-PDNW: Brand eines Strohhaufens - Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung
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Obrigheim (Pfalz), OT Albsheim (ots)

In der Nacht zum Samstag, den 27.06.2026, wurde der Polizei gegen 00:40 Uhr ein brennender Strohhaufen in der Nähe des Tennisplatzes in 67283 Albsheim im Bereich eines Feldweges südlich der Heidesheimer Straße in 67283 Obrigheim (Pfalz) gemeldet.

Die alarmierte Feuerwehr löschte einen etwa 40 x 40 Zentimeter großen brennenden Strohhaufen. Unmittelbar neben der Brandstelle befand sich ein größerer Stapel mit aufgeschichteten Strohbällen, auf den das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen jedoch nicht übergriff.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung aufgenommen.

Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Brandstelle beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich entweder bei der Kriminalpolizei Neustadt unter der Tel.: 06321 8540 oder der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Tel.: 06359 93120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Calabrese, PK'in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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