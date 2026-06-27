Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Tätlicher Angriff auf Feuerwehrmann - Polizei ermittelt

Obrigheim (Pfalz) (ots)

Am Freitagmorgen, den 26.06.2026, kam es gegen 08:20 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Obrigheim zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Feuerwehrmann und den Insassen eines PKW.

Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die Beteiligten zunächst aufgrund einer Engstelle im Zufahrtsbereich in Streit. Der Feuerwehrmann, welcher sich auf der Anfahrt zu einem Einsatz befand, gab sich als solchen zu erkennen. Im weiteren Verlauf stieg der 47-jährige Beifahrer des Fahrzeuges aus, beleidigte den Feuerwehrmann und schubste ihn. Anschließend ging der Mann mit erhobener Faust auf den Feuerwehrmann zu. Ein weiterer Anwesender konnte die Situation schlichten, bevor es zu einem Schlag kam. Der Tatverdächtige entfernte sich anschließend vom Ereignisort.

Der Feuerwehrmann blieb hierbei unverletzt. Anhand des abgelesenen Kennzeichens und weiterer Hinweise konnte ein Tatverdächtiger identifiziert werden.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Einsatzkräfte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet.

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