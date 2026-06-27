Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrt endet mit Strafanzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.06.2026 um 11:00 Uhr konnte 35-Jähriger mit einem PKW in der Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei wurde bekannt, dass das Fahrzeug zur Entstempelung aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes ausgeschrieben war. Zudem durfte der Fahrer von seiner nicht-europäischen Fahrerlaubnis in der Bundesrepublik Deutschland keinen Gebrauch machen, da diesem dieses Recht bereits im Jahr 2021 wegen einer Fahrt unter Alkoholeinfluss aberkannt wurde. Die Kennzeichen wurden daher sichergestellt und entsprechende Verfahren eingeleitet. Zudem erwartet den Halter des PKW ebenfalls ein Strafverfahren, da dieser zuließ, dass der 35-Jährige das Fahrzeug nutzte.

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