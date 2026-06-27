Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Passive Aufnahme von Cannabis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 27.06.2026 um 09:00 Uhr konnte eine 34-Jährige in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Dame konnten Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben und der Frau eine Blutprobe entnommen wurde. Diese gab hierzu ergänzend an, dass sie lediglich sich bei Bekannten aufhielt, welche Cannabis konsumierten. Nun erwartet die 34-Jährige ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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