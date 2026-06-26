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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Straßenverkehrsgefährdung - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Grünstadt (ots)

Am Mittwochmittag (24.06.2026, gegen 11:30 Uhr) kam es in der Carl-Zeiss-Straße in Grünstadt zu einem Verkehrsunfall, als ein Fahrzeuggespann bestehend aus Pkw und Anhänger beim Anfahren im Fließverkehr auf den davor befindlichen Pkw auffuhr. Hierbei entstand ein Sachschaden an beiden Pkw von insgesamt etwa 350 EUR. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergaben sich Hinweise darauf, dass der Fahrer des Fahrzeuggespannes unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Auf Nachfrage gab dieser an, dass er am Vortag Cannabis konsumiert habe. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Sollte das Ergebnis der Blutprobe den Verdacht bestätigen, kann der Fahrer mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe rechnen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

SB.: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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