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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Alleinunfall mit verletzter Motorradfahrerin

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Am Mittwoch, den 24.06.2026, gegen 20:50 Uhr kam es an der Anschlussstelle B 271 Bad Dürkheim Süd / Wachenheim an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Motorradfahrerin. Die 16-jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Motorrad die K 7 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung B 271. An der Anschlussstelle beabsichtigte sie nach rechts auf die B 271 in Fahrtrichtung Neustadt an der Weinstraße aufzufahren. Hierbei kam sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fiel vom Motorrad und kam an einer Schutzplanke zum Liegen. Das Motorrad wurde durch die Kollision einige Meter über die Fahrbahn geschleudert und war nicht mehr fahrbereit.

Die Fahrerin erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Die Anschlussstelle musste zwecks Unfallaufnahme für eine Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

SB: Otto, PK

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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