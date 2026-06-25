Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Alleinunfall mit verletzter Motorradfahrerin
Wachenheim an der Weinstraße (ots)
Am Mittwoch, den 24.06.2026, gegen 20:50 Uhr kam es an der Anschlussstelle B 271 Bad Dürkheim Süd / Wachenheim an der Weinstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung einer Motorradfahrerin. Die 16-jährige Fahranfängerin befuhr mit ihrem Motorrad die K 7 von Bad Dürkheim kommend in Fahrtrichtung B 271. An der Anschlussstelle beabsichtigte sie nach rechts auf die B 271 in Fahrtrichtung Neustadt an der Weinstraße aufzufahren. Hierbei kam sie vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fiel vom Motorrad und kam an einer Schutzplanke zum Liegen. Das Motorrad wurde durch die Kollision einige Meter über die Fahrbahn geschleudert und war nicht mehr fahrbereit.
Die Fahrerin erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus verbracht. Die Anschlussstelle musste zwecks Unfallaufnahme für eine Dauer von ca. einer Stunde voll gesperrt werden.
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