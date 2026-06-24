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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt - Fahrer unter Drogeneinfluss und Drogenfund im Pkw

Kleinkarlbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24.06.2026, gegen 02:40 Uhr) wurde ein 44-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim durch Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen dessen konnte der Verdacht begründet werden, dass dieser unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Der Fahrer räumte auf Nachfrage den Konsum von Amphetamin ein. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppen THC, Amphetamin und Methamphetamin. Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte ein Plastiktütchen mit einer geringen Menge Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Ein Ermittlungsverfahren wegen der Fahrt unter dem Einfluss sowie dem Besitz von Betäubungsmitteln wurde eingeleitet. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einem entsprechend positiven Ergebnis der Blutuntersuchung kann der 44-Jährige mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg sowie einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Auf Grund des Besitzes von Betäubungsmitteln kann darüber hinaus eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe verhängt werden. Die Fahrerlaubnisbehörde wurde über den Sachverhalt informiert. Diese kann über die Entziehung der Fahrerlaubnis entscheiden.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

SB.: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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