Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ohne Führerschein unterwegs...

Neustadt/Weinstraße (ots)

... war am 24.06.2026 um 03:50 Uhr ein 38-Jähriger mit einem Opel in der Bahnhofstraße in 67433 Neustadt/W. unterwegs, als er einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Angesprochen auf den Führerschien teilte der Mann den Beamten zunächst mit, dass er diesen zuhause vergessen habe. Diese Aussage konnte jedoch schnell widerlegt werden, da der Fahrer noch nie im Besitz eines Führerscheines war. Der Fahrzeugschlüssel wurde sodann der Beifahrerin übergeben und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den 38-Jährigen eingeleitet. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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