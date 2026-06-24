Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholte Fahrt unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 24.06.2026 um 00:10 Uhr konnte ein 28-Jähriger mit einem E-Scooter in der Branchweilerhofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Dieser trat bereits wegen einer gleichgelagerten Fahrt im März diesen Jahres in Erscheinung. Daher wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und diesem die Weiterfahrt untersagt. Nun muss sich der 28-Jährigen erneut in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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