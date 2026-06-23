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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitskontrollen

Deidesheim - Haßloch (ots)

Mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei wurden am Dienstag 2 Laserkontrollen durchgeführt: Zunächst überprüften Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte von 09.50 bis 11.20 Uhr die Geschwindigkeit der Verkehrsteilnehmer in der Appengasse in Deidesheim aus Richtung Ruppertsberg kommend. Dabei wurde 1 Verkehrsteilnehmer von 25 mit 46 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen und verwarnt. Die gleichzeitig durchgeführte allgemeine Verkehrskontrolle von 30 Fahrzeugführern ergab keinen weiteren Verstoß.

In der Rennbahnstraße in Haßloch wurde dann noch von 12.20 bis 13.20 Uhr die Geschwindigkeit von 40 Fahrzeugführern gemessen, die bei erlaubten 30 km/h in Richtung Ortsausgang (Bruchhof) fuhren. Dabei mussten wegen Geschwindigkeitsüberschreitung 3 Bußgelder und 1 Verwarnung verhängt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 57 km/h. Insgesamt wurden 12 Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, auch unabhängig von der Geschwindigkeit, angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde eine Kontrollaufforderung ausgestellt, damit gewährleistet ist, dass eine Fahrzeugführerin zukünftig ihre Zulassungsbescheinigung Teil I sowie Warnweste, Warndreieck sowie Verbandskasten mitführt, was bei der Kontrolle nicht der Fall war. Insgesamt ist das Ergebnis sehr erfreulich, insbesondere was die Kontrollen außerhalb der Geschwindigkeitsmessung angeht. Neben den Erkenntnissen der Polizei wurde die Geschwindigkeitskontrolle in Haßloch u. a. auf Grund einer Beschwerde aus den Reihen der Bürgerschaft durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Hr. Schramm
Telefon: 06324-933-0 bzw. -2602
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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