Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: (Wachenheim) - Sachbeschädigung durch Graffiti
BAD DÜRKHEIM (ots)
Im Zeitraum vom 20.06.2026, 22:00 Uhr, bis zum 21.06.2026, 00:00 Uhr, kam es in der Kommerzienrat-Wagner-Straße in Wachenheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter besprühten eine Toilettenkabine auf dem Gelände der Sektkellerei Schloss Wachenheim mit mehreren Schriftzügen, unter anderem "Fick die Polizei" sowie "FCK ACAB". Hierdurch entstand Sachschaden. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.
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Telefon: 06322 963 0
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