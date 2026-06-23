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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - Sachbeschädigung durch Graffiti

BAD DÜRKHEIM (ots)

Im Zeitraum vom 20.06.2026, 22:00 Uhr, bis zum 21.06.2026, 00:00 Uhr, kam es in der Kommerzienrat-Wagner-Straße in Wachenheim zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti. Bislang unbekannte Täter besprühten eine Toilettenkabine auf dem Gelände der Sektkellerei Schloss Wachenheim mit mehreren Schriftzügen, unter anderem "Fick die Polizei" sowie "FCK ACAB". Hierdurch entstand Sachschaden. Hinweise auf die Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
Daniel Mischon, Stellvertretender Leiter

Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131/4868-8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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