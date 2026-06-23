Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Kleinkarlbach (ots)

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend (21.06.2026, 14:00Uhr - 22.06.2026, 19:15 Uhr) beschädigten Unbekannte einen in der Flurystraße in Kleinkarlbach geparkten Personenkraftwagen (schwarzer Volvo XC60), indem sie die hintere linke Seitenscheibe einschlugen. Der Gesamtschaden wird auf etwa 400 Euro geschätzt. Haben Sie im betreffenden Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder können sonst Hinweise zu Tat oder Täter geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359 93120 oder per E-Mail unter pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.

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