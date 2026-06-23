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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrskontrollen - Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Grünstadt (ots)

Am Morgen des 22.06.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt stationäre Verkehrskontrollen im Bereich der Bitzenstaße 2 durch. Ziel war die Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit der Verkehrsteilnehmer und deren mitgeführten Fahrzeugen. Hierbei konnten bei einem 27-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Bad Dürkheim Anzeichen auf einen vorausgegangenen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. In der Folge wurde diesem eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Bei einem entsprechend positivem Ergebnis der Blutuntersuchung kann der 27-Jährige mit einem Bußgeld in Höhe von mindestens 500 EUR, zwei Punkten im Fahreignungsregister in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 93120
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

SB.: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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