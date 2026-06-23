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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Führerschein nicht umgeschrieben

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.06.2026 um 23:20 Uhr wurde eine 38-Jährige mit einem Opel in der Robert-Stolz-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass die Dame ihren nicht-europäischen Führerschein nicht umschreiben gelassen hat, obwohl sie dies aufgrund ihrer Wohnsitznahme seit mehreren Jahren in der Bundesrepublik Deutschland hätte tun müssen. Daher wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Zudem erwartet den Halter des Opels ebenfalls eine Anzeige, da dieser zuließ, dass die 38-Jährige das Fahrzeug nutzte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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