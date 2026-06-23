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POL-PDNW: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen und in der JVA

POL-PDNW: Verkehrskontrolle endet mit mehreren Anzeigen und in der JVA
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Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 22.06.2026 um 23:45 Uhr konnte ein 42-Jähriger aus der VG Lambrecht/ Pfalz mit einem unbeleuchteten Fahrrad in der Kantstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Zuvor konnte durch die Beamten erkannt werden, dass der Radfahrer schwankte und Schlangenlinien fuhr. Auch während der sich anschließenden Kontrolle zeigte der Mann weitere Ausfallerscheinungen. Der Grund für dessen Verhalten war schnell gefunden, da der Radler unter dem Einfluss von Amfetamin und Cannabis stand. Ferner konnte in dessen Rucksack eine geringe Menge Amfetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Zu dem Fahrrad gab der 42-Jährige an, dass er dieses bereits am 21.06.2026 zwischen 04:00 Uhr und 07:00 Uhr am Bahnhof in 67480 Edenkoben entwendete. Daher wurde dem 42-Jährigen eine Blutprobe entnommen und das Fahrrad sichergestellt. Zu diesen Umständen kam hinzu, dass gegen den Mann zwei Haftbefehle vorlagen, wodurch dieser nach Abschluss der Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt verbracht wurde. Nun kommen auf diesen mehrere Verfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert. Hinsichtlich des sichergestellten Fahrrades sucht die Polizei Neustadt/W. nun den rechtmäßigen Eigentümer. Bei dem Rad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke Bulls, Modell "Crossbike 2".

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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