Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wiederholte Trunkenheitsfahrt unter Cannabiseinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.06.2026 um 19:10 Uhr konnte ein 33-Jähriger mit einem E-Scooter in der Gartenstraße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen werden. Der Fahrer fiel bereits Anfang des Monats wegen einer Fahrt unter Cannabiseinfluss mit dem E-Scooter in Erscheinung. Auch am heutigen Tag konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht, was ein positiver Vortest auf die Stoffgruppe THC bestätigte. Daher wurde der E-Scooter einer Angehörigen übergeben und dem Mann erneut eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf diesen nochmals ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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