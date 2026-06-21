Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogen- und Medikamenteneinfluss auf dem Rad

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 21.06.2026 um 19:00 Uhr konnte ein 41-Jähriger mit einem Fahrrad stark schwankend und in Schlangenlinien fahrend in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Auch während der Kontrolle wirkte der Mann stark abwesend und zeigte einen sehr unsicheren Gang. Der Grund für das Verhalten war schnell gefunden, da der Radfahrer unter dem Einfluss von Cannabis, Opiaten und weiteren Medikamenten stand. Daher wurde das Fahrrad angeschlossen und der Schlüssel des Fahrradschlosses einer Bekannten übergeben. Dem 41-Jährigen wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen. Nun kommen auf diesen mehrere Verfahren zu. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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