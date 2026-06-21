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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Kollision zwischen Straßenbahn und PKW

Bad Dürkheim (ots)

Am 21.06.2026, gegen 09:44 Uhr, kam es am Bahnübergang im Einmündungsbereich der Kanalstraße/Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einem Zusammenstoß zwischen einer Bahn der RNV und einem PKW. Der 72-jährige PKW-Führer befuhr die Kanalstraße in Richtung des unbe-schrankten Bahnüberganges. Der Verkehr wird in diesem Bahnübergangs- und Einmündungsbereich zur Mannheimer Straße mittels einer Lichtzeichenanlage geregelt. Aufgrund von Unachtsamkeit missachtete der PKW-Führer das Rotlicht und fuhr auf die Bahngleise auf. Dabei kollidierte die Front der von rechts kommenden Straßenbahn trotz eingeleiteter Notbremsung mit der Beifahrerseite des PKW und schob diesen auf die Lichtzeichenanlage auf, welche aus ihrer Verankerung riss. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden PKW-Insassen leicht verletzt und zwecks weiterer, medizinischer Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Weder der Straßenbahnführer, noch einer der fünf Fahrgäste wurde durch den Zusammenstoß verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Mannheimer Straße im betroffenen Bereich für ca. 20 Minuten durch Kräfte der Feuerwehr gesperrt. Der verunfallte PKW musste aufgrund eines wirtschaftlichen Totalschadens abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Dürkheim
POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Brech, POK
Weinstraße Süd 36
67098 Bad Dürkheim
Telefon: 06322 963 0
Telefax: 06131 4868 8185
E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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