Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf- Verkehrsunfall mit Personenschaden in Haßloch

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, den 18.06.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es in Haßloch im Bereich Kirchgasse/Sandgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Fahrradfahrer. Der 81-jährige Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen des Verkehrsunfalls werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch (06324- 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Die Polizei Haßloch bedankt sich bei den schnell agierenden Ersthelfern vor Ort, welche sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verunfallten Fahrradfahrer kümmerten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell