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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf- Verkehrsunfall mit Personenschaden in Haßloch

Haßloch (ots)

Am Donnerstag, den 18.06.2026, gegen 07:45 Uhr, kam es in Haßloch im Bereich Kirchgasse/Sandgasse zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Fahrradfahrer. Der 81-jährige Fahrradfahrer wurde schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugen des Verkehrsunfalls werden dringend gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch (06324- 933-0 oder per E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen. Die Polizei Haßloch bedankt sich bei den schnell agierenden Ersthelfern vor Ort, welche sich bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes um den verunfallten Fahrradfahrer kümmerten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
A.Sedlmair, Polizeikommissar

Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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