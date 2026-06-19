Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugpanne wird zum Verhängnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.06.2026 um 12:00 Uhr konnte ein 50-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad am Straßenrand in der Straße Nachtweide in 67433 Neustadt/W. stehend wahrgenommen werden. Während der sich anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann auf dem Nachhauseweg war und das Kleinkraftrad aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben war. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde dem 50-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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