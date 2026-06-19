PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugpanne wird zum Verhängnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 19.06.2026 um 12:00 Uhr konnte ein 50-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad am Straßenrand in der Straße Nachtweide in 67433 Neustadt/W. stehend wahrgenommen werden. Während der sich anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, dass der Mann auf dem Nachhauseweg war und das Kleinkraftrad aufgrund eines technischen Defekts liegen geblieben war. Während der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Mannes konnte festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von Cannabis steht. Daher wurde dem 50-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Außerdem wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 19.06.2026 – 11:57

    POL-PDNW: Vermehrte Betrugsversuche

    Bad Dürkheim (ots) - Aktuell kommt es in Bad Dürkheim vermehrt zu betrügerischen Anrufen, bei denen unbekannte Personen sich fälschlicherweise als Amtsträger wie Staatsanwälte oder Polizeibeamte ausgeben. Mit geschickter Gesprächsführung verunsichern und manipulieren sie ihre Opfer derart, dass sie teil-weise sehr hohe Geldbeträge und Wertgegenstände an die Täter überweisen oder sogar persönlich übergeben. ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 14:11

    POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten auf der B271

    BAD DÜRKHEIM (ots) - Am Donnerstag, 18.06.2026, gegen 08:40 Uhr, kam es im Bereich der Einmündung Neuberg/B271 zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 83-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz SLK befuhr die B271 aus Richtung Wachenheim kommend in Fahrtrichtung Industriegebiet Bruch. Ein 59-jähriger Fahrer eines Ford Fiesta befuhr die Zufahrt Neuberg ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 13:13

    POL-PDNW: Betäubungsmitteleinfluss am Mittag

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 18.06.2026 um 12:00 Uhr wurde ein 39-Jähriger mit seinem Toyota in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren