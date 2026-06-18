Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betäubungsmitteleinfluss am Mittag

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.06.2026 um 12:00 Uhr wurde ein 39-Jähriger mit seinem Toyota in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurde. Der 39-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

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