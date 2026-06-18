PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betäubungsmitteleinfluss am Mittag

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.06.2026 um 12:00 Uhr wurde ein 39-Jähriger mit seinem Toyota in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung schließen ließen. Ein entsprechender Vortest reagierte letztlich positiv auf die Stoffgruppe THC, weshalb dem Mann eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel einem Bekannten übergeben wurde. Der 39-Jährige muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Zudem wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 18.06.2026 – 13:11

    POL-PDNW: Unter THC-Einfluss auf dem E-Scooter

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 18.06.2026 um 08:15 Uhr wurde ein 39-Jähriger in der Von-der-Tann-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde der E-Scooter einer Angehörigen übergeben und dem 39-Jährigen eine ...

    mehr
  • 18.06.2026 – 09:10

    POL-PDNW: Laserkontrollen

    Deidesheim (ots) - Die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit überwachte die Polizei am Mittwochmittag (17. Juni; 12:30-13:30 h) vor einem Kindergraten in der Appengasse in Deidesheim. 18 Autofahrer hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Der Höchstwert betrug 46 km/h und hatte ein Bußgeld von 70 Euro zur Folg hatte. Die Polizei Haßloch kündigt weitere Kontrollen an. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Haßloch Meckenheimer Straße 10, ...

    mehr
  • 16.06.2026 – 15:36

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen nach Ölspur

    Grünstadt (ots) - Am 15.06.2026 kam es gegen 08:10 Uhr zu einer Ölspur im Bereich des Luitpoldplatzes in Grünstadt. Unmittelbar nach dem Entstehen der Ölspur durch ein Straßenreinigungsfahrzeug stürzten ein 45-jähriger Fahrradfahrer und dessen 10-jähriger Begleiter durch die Verschmutzung der Straße zu Boden und verletzten sich dadurch leicht. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren