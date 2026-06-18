Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unter THC-Einfluss auf dem E-Scooter

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 18.06.2026 um 08:15 Uhr wurde ein 39-Jähriger in der Von-der-Tann-Straße in 67433 Neustadt/W. mit seinem E-Scooter einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Cannabis steht. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf die Stoffgruppe THC. Daher wurde der E-Scooter einer Angehörigen übergeben und dem 39-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Nun kommt auf den Mann ein Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Ferner wird die Fahrerlaubnisbehörde informiert.

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