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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Laserkontrollen

Deidesheim (ots)

Die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit überwachte die Polizei am Mittwochmittag (17. Juni; 12:30-13:30 h) vor einem Kindergraten in der Appengasse in Deidesheim. 18 Autofahrer hielten sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Der Höchstwert betrug 46 km/h und hatte ein Bußgeld von 70 Euro zur Folg hatte. Die Polizei Haßloch kündigt weitere Kontrollen an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
Meckenheimer Straße 10, 67454 Haßloch
Markus Sicius
Tel.: 06324 933-2601 od. 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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