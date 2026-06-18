POL-PDNW: Laserkontrollen

Hettenleidelheim (ots) - Am 15.06.2026, gegen 12:19 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 47 nordöstlich von Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Ein 34-jähriger Fahrer überholte mit seinem Transporter den vor ihm befindlichen Pkw, wobei er jedoch auf Grund von Gegenverkehr vorzeitig wieder die Spur nach rechts wechseln ...

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