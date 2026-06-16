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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen nach Ölspur

Grünstadt (ots)

Am 15.06.2026 kam es gegen 08:10 Uhr zu einer Ölspur im Bereich des Luitpoldplatzes in Grünstadt. Unmittelbar nach dem Entstehen der Ölspur durch ein Straßenreinigungsfahrzeug stürzten ein 45-jähriger Fahrradfahrer und dessen 10-jähriger Begleiter durch die Verschmutzung der Straße zu Boden und verletzten sich dadurch leicht. Ein Verkehrsunfall wurde diesbezüglich durch die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
SB: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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