Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen nach Ölspur
Grünstadt (ots)
Am 15.06.2026 kam es gegen 08:10 Uhr zu einer Ölspur im Bereich des Luitpoldplatzes in Grünstadt. Unmittelbar nach dem Entstehen der Ölspur durch ein Straßenreinigungsfahrzeug stürzten ein 45-jähriger Fahrradfahrer und dessen 10-jähriger Begleiter durch die Verschmutzung der Straße zu Boden und verletzten sich dadurch leicht. Ein Verkehrsunfall wurde diesbezüglich durch die Beamten der Polizeiinspektion Grünstadt aufgenommen.
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