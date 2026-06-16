POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen nach Ölspur

B39 - Zwischen Hanhofen und Haßloch (ots) - Am 16.06.2026 kam es gegen 08:30 Uhr auf der B39 zwischen Hanhofen-West und der Abfahrt Haßloch zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Zunächst schloss ein PKW der Marke Mercedes Typ B-Klasse sehr zügig zum vorausfahrenden PKW des Geschädigten auf und unterschritt den Sicherheitsabstand deutlich. Beide Fahrzeuge mussten ihre Geschwindigkeit aufgrund eines ...

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