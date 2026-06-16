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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Sachschaden - Fahrer unter THC-Einfluss

Hettenleidelheim (ots)

Am 15.06.2026, gegen 12:19 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 47 nordöstlich von Hettenleidelheim zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Pkw. Ein 34-jähriger Fahrer überholte mit seinem Transporter den vor ihm befindlichen Pkw, wobei er jedoch auf Grund von Gegenverkehr vorzeitig wieder die Spur nach rechts wechseln musste. Hierbei stieß der Transporter mit dem Pkw seitlich zusammen und es entstand ein leichter Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte durch einen positiven Drogenvortest bei dem 34-Jährigen festgestellt werden, dass dieser unter dem Einfluss von THC stehen könnte. Anschließend wurde dem 34-Jährigen eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen der Straßenverkehrsgefährdung in Folge des Konsums von Betäubungsmitteln eingeleitet. Gegen ihn kann eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder eine Geldstrafe verhängt werden. Außerdem wurde der Führerschein des 34-Jährigen durch die Beamten sichergestellt und zur weiteren Prüfung über die Geeignetheit des Fahrers an die Staatsanwaltschaft übersendet.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM RHEINPFALZ
Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt
Telefon: 06359 9312 0
E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt
SB: Lorenz Kirsch, Polizeikommissar

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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