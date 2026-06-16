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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Gefährdung des Straßenverkehrs durch Mercedes

B39 - Zwischen Hanhofen und Haßloch (ots)

Am 16.06.2026 kam es gegen 08:30 Uhr auf der B39 zwischen Hanhofen-West und der Abfahrt Haßloch zu einer Gefährdung des Straßenverkehrs. Zunächst schloss ein PKW der Marke Mercedes Typ B-Klasse sehr zügig zum vorausfahrenden PKW des Geschädigten auf und unterschritt den Sicherheitsabstand deutlich. Beide Fahrzeuge mussten ihre Geschwindigkeit aufgrund eines vorausfahrenden Traktors verringern. Der Mercedes-Fahrer setzte anschließend trotz Gegenverkehrs zum Überholvorgang an. Ein entgegenkommender roter PKW gab Lichthupe und musste seine Geschwindigkeit verringern. Der Mercedes-Fahrer brach den Überholvorgang ab und scherte dann zwischen den Traktor und den Geschädigten. Dieser musste um einen Unfall zu verhindern nach rechts lenken und stark bremsen.

Zeugen welche den Verkehrsvorgang beobachtet haben, insbesondere der Fahrer des roten PKW sowie der Traktorfahrer, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch

Telefon: 06324-9330
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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