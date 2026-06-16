Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen; Ermittlungen hinsichtlich Nötigung und Beleidigung zum Nachteil von Feuerwehrangehörigen

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 15.06.2026 gegen 11:30 Uhr kam es in der Bruchstraße in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 58-jähriger Fahrer eines VW Golf musste vor einem Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Die dahinterfahrende 70-jährige Fahrerin eines Ford Focus hielt ebenfalls an. Die nachfolgende 78-jährige Fahrerin eines Peugeot 308 beabsichtigte ebenfalls anzuhalten, geriet nach eigenen Angaben jedoch versehentlich auf das Gaspedal und fuhr auf den Ford auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford auf den vorausfahrenden VW geschoben.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro. Der Peugeot war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Nötigung zum Nachteil einer Feuerwehrangehörigen

Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Unfallstelle durch Einsatzkräfte der Feuerwehr abgesichert. Ein 72-jähriger Fahrzeugführer missachtete die eingerichtete Absperrung und fuhr trotz entsprechender Zurufe von Einsatzkräften in den abgesperrten Bereich ein. Hierdurch musste eine 42-jährige Feuerwehrangehörige ausweichen. Zu einer konkreten Gefährdung oder einem Schaden kam es nicht. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Nötigung eingeleitet.

Beleidigung zum Nachteil eines Feuerwehrangehörigen

Weiterhin wurde während der Absperrmaßnahmen ein Feuerwehrangehöriger von einem bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beleidigt. Die Ermittlungen hinsichtlich des Fahrers zur Tatzeit dauern an. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde hier ebenfalls eingeleitet.

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