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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Illegale Abkürzung über Feldweg - Polizei kontrolliert Vollsperrung an der B39 bei Geinsheim

Neustadt/Weinstraße (ots)

Die Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße hat am gestrigen Tag 15.06.2026 eine gezielte Verkehrskontrolle an der B39 bei Geinsheim durchgeführt. Wegen des aktuellen Umbaus der östlichen Einmündung bei Geinsheim ist die Bundesstraße 39 in diesem Bereich voll gesperrt. Viele uneinsichtige Autofahrer ignorierten in den vergangenen Tagen jedoch das bestehende Durchfahrtsverbot. Um die Absperrung zu umgehen, nutzten sie verbotenerweise einen parallel verlaufenden Feldweg, sowie die unbefestigten Bankette der Straße wie Baustellenmitarbeiter und Landwirte mitteilten. Dies führte nicht nur zu gefährlichen Situationen, sondern beschädigte auch die Grünstreifen und blockiert landwirtschaftliche Wege. Bei der gestrigen Kontrolle mussten die Beamten insgesamt 14 Verstöße feststellen und entsprechende Verwarngelder verhängen. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, sich an die Sperrung der B39 zu halten. Und ausschließlich die offiziell ausgewiesenen Umleitungsstrecken U14 in Richtung Neustadt und U15 in Richtung Speyer zu nutzen. Das verbotene Abkürzen über Feldwege ist kein Kavaliersdelikt. Es gefährdet Fußgänger, Radfahrer und den landwirtschaftlichen Verkehr. Die Polizei wird die Einhaltung der Sperrung auch in den kommenden Tagen unangekündigt kontrollieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße
PHK Foitzik
Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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