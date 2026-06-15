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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falsche Bankmitarbeiter - aktuelle Warnmeldung

Grünstadt (ots)

Aktuell kommt es im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Grünstadt vermehrt zu betrügerischen Anrufen durch vermeintliche Bankmitarbeiter. Diese nutzen die scheinbar korrekte Telefonnummer eines örtlichen Kreditinstituts und versuchen, ihre potentiellen Opfer zur Herausgabe von Daten und Bestätigung von Push-TANs zu bewegen. Regelmäßig wird durch die Täter ein unterbundener Betrugsversuch vorgespielt und Hilfe angeboten, um ein Vertrauensverhältnis aufzubauen.

Seien Sie behutsam im Umgang mit Ihren persönlichen Daten. Legitime Bankmitarbeiter werden sie nicht zur Bestätigung von pushTANs auffordern. Sollten sie von ihrem Kreditinstitut angerufen werden, vertrauen sie nicht blind auf die angezeigte Telefonnummer, da diese technisch veränderbar ist.

Behalten Sie es sich vor, das Gespräch zu beenden und selbstständig bei Ihrer Bank anzurufen, um die Echtheit des Anrufs zu überprüfen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Bergsträßer, PK

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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