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Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 15.06.2026 um 02:15 Uhr konnte eine 29-Jährige mit einem Hyundai in der Europastraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei teilte die Dame unvermittelt den beamten mit, dass sie nicht im Besitz eines Führerscheines ist. Dies konnte in den polizeilichen Systemen entsprechend bestätigt werden. Da die Fahrerin bereist am Abend des Vortags den PKW bereist nutzte, muss sich diese nun in zwei Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Der Fahrzeugschlüssel wurde einem Bekannten übergeben. Des Weiteren wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

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